Мбаппе стал жертвой хакеров: оскорбительные сообщения от звезды получили Месси, «Тоттенхем» и многие другие

Издание Mirror передает, что оскорбительные посты от лица Мбаппе были написаны в адрес восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси и английского "Тоттенхэма", а также Израиля. Несколько сообщений были направлены в поддержку Палестины и английского «Манчестер Юнайтед». В соцсетях также появились скриншоты.

В частности, в одном из постов под фото плачущего Месси была такая подпись: «Криштиану Роналду - величайший футболист всех времен. Этот карлик не является лучшим для меня».

3 июня Мбаппе перешел в мадридский «Реал». Контракт знаменитого футболиста рассчитан на пять лет.