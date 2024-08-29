В ночь на четверг хакеры взломали аккаунт Килиана Мбаппе и начали рассылать оскорбительные сообщения от имени звезды.
Мбаппе стал жертвой хакеров: оскорбительные сообщения от звезды получили Месси, «Тоттенхем» и многие другие
Издание Mirror передает, что оскорбительные посты от лица Мбаппе были написаны в адрес восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси и английского "Тоттенхэма", а также Израиля. Несколько сообщений были направлены в поддержку Палестины и английского «Манчестер Юнайтед». В соцсетях также появились скриншоты.
В частности, в одном из постов под фото плачущего Месси была такая подпись: «Криштиану Роналду - величайший футболист всех времен. Этот карлик не является лучшим для меня».
3 июня Мбаппе перешел в мадридский «Реал». Контракт знаменитого футболиста рассчитан на пять лет.