На US Open установлен рекорд всех времен – отличился Джокович

37-летний серб, действующий чемпион US Open на отказе обыграл своего соотечественника Ласло Джере (ATP 109) со счётом 6:4, 6:4, 2:0. Эта победа стала 90-й победой Джоковича на Открытом чемпионате США. Тем самым, серб стал единственным в мире теннисистом, сумевшим добиться 90 побед на всех турнирах серии «Большого шлема».