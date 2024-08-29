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На US Open установлен рекорд всех времен – отличился Джокович

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Новак Джокович.
Новак Джокович. Фото: Phil Hutchinson/SIPA

Знаменитый теннисист Новак Джокович (ATP 2) вышел в третий тур последнего теннисного турнира Большого шлема этого года US Open.

37-летний серб, действующий чемпион US Open на отказе обыграл своего соотечественника Ласло Джере (ATP 109) со счётом 6:4, 6:4, 2:0. Эта победа стала 90-й победой Джоковича на Открытом чемпионате США. Тем самым, серб стал единственным в мире теннисистом, сумевшим добиться 90 побед на всех турнирах серии «Большого шлема».

В третьем туре Новак Джокович встретится с австралийским спортсменом Алексеем Попыриным.

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