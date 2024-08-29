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Ляэнеметс: сокращения будут меньше, чем планировалось

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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Eero Vabamägi

Хотя правительство согласилось сократить траты на рабочую силу, управленческие расходы и субсидии на 10% в течение трех лет, общий процент сокращений будет меньше, признает лидер социал-демократов и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в программе Poliitikute töölaud («Рабочий стол политиков») портала Äripäev.

Причиной этого являются согласованные исключения: сокращения не будут охватывать расходы на государственную оборону, зарплаты учителей, а также зарплаты полицейских и спасателей.

Цель сокращения на 10% охватывает только деятельность за пределами упомянутых областей.

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