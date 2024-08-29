Ляэнеметс: сокращения будут меньше, чем планировалось

Хотя правительство согласилось сократить траты на рабочую силу, управленческие расходы и субсидии на 10% в течение трех лет, общий процент сокращений будет меньше, признает лидер социал-демократов и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в программе Poliitikute töölaud («Рабочий стол политиков») портала Äripäev.