Хотя правительство согласилось сократить траты на рабочую силу, управленческие расходы и субсидии на 10% в течение трех лет, общий процент сокращений будет меньше, признает лидер социал-демократов и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в программе Poliitikute töölaud («Рабочий стол политиков») портала Äripäev.
Ляэнеметс: сокращения будут меньше, чем планировалось
Причиной этого являются согласованные исключения: сокращения не будут охватывать расходы на государственную оборону, зарплаты учителей, а также зарплаты полицейских и спасателей.
Цель сокращения на 10% охватывает только деятельность за пределами упомянутых областей.