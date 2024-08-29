Полиция просит помощи в поисках пропавшего в начале августа Калева

Перевод: Павел Соболев

Сдававшие Калеву жилье люди уже почти как месяц пытаются найти его своими силами, но пока безуспешно. Они обратились за помощью в полицию для установления местонахождения Калева, и к настоящему времени правоохранители искали пропавшего как в его прежних местах проживания, так и поблизости от его последнего места жительства.

Полиция также связалась с членами его семьи и знакомыми, но, к сожалению, в течение некоторого времени о Калеве никто ничего не слышал. Родственники и знакомые также понятия не имеют, где Калев мог остановиться.

Рост Калева - около 170 см, у него худощавое телосложение и короткие волосы. Калев передвигается с помощью костыля.

Полиция просит всех, кто недавно видел Калева или знает его местонахождение, сообщить об этом в центр экстренной помощи по номеру 112.