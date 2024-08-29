Полиция просила помощи в поисках 57-летнего Калева, который покинул свое место жительства в Валга в начале августа. С тех пор его никто не видел.
Пропавший в начале августа Калев нашелся
Перевод: Павел Соболев
Сдававшие Калеву жилье люди уже почти как месяц пытаются найти его своими силами, но пока безуспешно. Они обратились за помощью в полицию для установления местонахождения Калева, и к настоящему времени правоохранители искали пропавшего как в его прежних местах проживания, так и поблизости от его последнего места жительства.
Полиция также связалась с членами его семьи и знакомыми, но, к сожалению, в течение некоторого времени о Калеве никто ничего не слышал. Родственники и знакомые также понятия не имеют, где Калев мог остановиться.
17 октября в Валга местный подросток заметил человека, который нуждался в помощи. Скорая помощь проверила состояние его здоровья, но медицинская помощь ему не понадобилась. Полиция установила, что это был Калев, который числился пропавшим с августа, и его доставили обратно по месту жительства.