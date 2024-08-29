Впервые все, кому в этом году только предстоит пойти в школу, будут учиться на эстонском языке. То, что должно быть само собой разумеющимся, начинается только сейчас, с опозданием на три десятилетия. Дарья Булавкина, новоиспеченная студентка Тартуского университета из Нарвы, признает, что переход на эстоноязычное образование должен был произойти уже в 90-е годы.
Говорят, что вероисповедание эстонцев - образование. В Нарве есть те, кто верит в переход, и те, кто (пока) не верит. Конечно, картина не черно-белая, царит страх и путаница. Если раньше стоял вопрос о том, нужен ли переход в принципе, то теперь вопрос больше в том, как именно он должен протекать - исследуется сам процесс.
Дарья Булавкина, которая 12 лет ходила в эстоноязычную школу, протестовала, когда поняла, что ей придется учиться на эстонском языке. Вскоре она стала замечать, что ученики других школ отстают в языковом развитии, но теперь, наконец, у всех появилась возможность развиваться в одном темпе: «Я очень рада, что этот переход происходит. Вся Эстония движется к равенству, у всех появились равные возможности развиваться и продолжать обучение в университете. Язык больше не будет препятствием».
К сожалению, мы часто слышим о том, как кто-то не поступил в университет или недолго там продержался из-за недостаточного знания языка.
Она признает, что помимо занятий эстонским языком важно организовывать молодежные обмены и ознакомительные поездки, поддерживать развитие учителей: «Я долго не решалась завязать разговор с эстонцем, боялась. Вначале я всегда выслушивала другую сторону и извинялась, что у меня плохое знание эстонского языка».
Переход на эстоноязычное обучение возможен лишь при поддержке преподавателей - так многие из них сами примерили на себя роль учеников, чтобы повысить уровень владения эстонским. Учащийся учитель - лучший пример для молодого человека.
В переходных классах, помимо классного руководителя, важна поддержка и помощника учителя. «Нам повезло, в этом году в нашей школе есть помощники учителя, которые могут предложить индивидуальное руководство, а также поддержать классного руководителя, когда он занят или отсутствует, - подчеркивает учительница первых классов Мария Казак-Паншина.
Переход на эстоноязычное образование во многом основан на доверии между учителем, учеником, родителем, школой и государством. Поэтому создание и поддержание доверия между сторонами является большим вызовом. Если с учениками все достаточно просто, то родители нуждаются в дополнительных разъяснениях.
Булавкина советует родителям позволить детям самостоятельно принимать решения. Конечно, надо предлагать разные варианты и объяснять ситуацию. Делать ошибки важно, поскольку по-настоящему подружиться с языком можно только через ошибки: «Совершить ошибку в присутствии других может показаться катастрофой, но через пять минут никто об этом не вспомнит».
Из-за плохих языковых навыков зачастую многие двери для молодых людей остаются закрытыми, подчеркивает Казак-Паншина. Свободное владение эстонским, напротив, открывает лучшие возможности как в образовании, так и на рынке труда, способствует социальной интеграции, лучшему взаимопониманию и сотрудничеству. Чем раньше начать, тем лучше будут результаты. У маленьких детей нет страха в отношении языка или обучения в целом.