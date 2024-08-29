Говорят, что вероисповедание эстонцев - образование. В Нарве есть те, кто верит в переход, и те, кто (пока) не верит. Конечно, картина не черно-белая, царит страх и путаница. Если раньше стоял вопрос о том, нужен ли переход в принципе, то теперь вопрос больше в том, как именно он должен протекать - исследуется сам процесс.

Дарья Булавкина, которая 12 лет ходила в эстоноязычную школу, протестовала, когда поняла, что ей придется учиться на эстонском языке. Вскоре она стала замечать, что ученики других школ отстают в языковом развитии, но теперь, наконец, у всех появилась возможность развиваться в одном темпе: «Я очень рада, что этот переход происходит. Вся Эстония движется к равенству, у всех появились равные возможности развиваться и продолжать обучение в университете. Язык больше не будет препятствием».

К сожалению, мы часто слышим о том, как кто-то не поступил в университет или недолго там продержался из-за недостаточного знания языка.

Она признает, что помимо занятий эстонским языком важно организовывать молодежные обмены и ознакомительные поездки, поддерживать развитие учителей: «Я долго не решалась завязать разговор с эстонцем, боялась. Вначале я всегда выслушивала другую сторону и извинялась, что у меня плохое знание эстонского языка».