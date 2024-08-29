Керсти Кальюлайд заявила, что собирается баллотироваться на должность президента Эстонского олимпийского комитета (EOK).
Керсти Кальюлайд планирует баллотироваться на пост президента EOK
Керсти Кальюлайд подтвердила свое намерение баллотироваться на пост президента Эстонского олимпийского комитета. В данный момент его возглавляет Урмас Сыырумаа.
Кроме Кальюлайд, о своем желании баллотироваться также заявил Эрих Тейгамяги. Урмас Сыырумаа сообщил, что на третий срок он не будет претендовать.
Чтобы стать новым президентом Эстонского олимпийского комитета, кандидаты должны собрать 15 голосов «за» до 13 сентября. Выборы состоятся 13 октября.