Керсти Кальюлайд планирует баллотироваться на пост президента EOK

Керсти Кальюлайд подтвердила свое намерение баллотироваться на пост президента Эстонского олимпийского комитета. В данный момент его возглавляет Урмас Сыырумаа.

Кроме Кальюлайд, о своем желании баллотироваться также заявил Эрих Тейгамяги. Урмас Сыырумаа сообщил, что на третий срок он не будет претендовать.