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Керсти Кальюлайд планирует баллотироваться на пост президента EOK

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Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд. Фото: Konstantin Sednev

Керсти Кальюлайд заявила, что собирается баллотироваться на должность президента Эстонского олимпийского комитета (EOK).

Керсти Кальюлайд подтвердила свое намерение баллотироваться на пост президента Эстонского олимпийского комитета. В данный момент его возглавляет Урмас Сыырумаа.

Кроме Кальюлайд, о своем желании баллотироваться также заявил Эрих Тейгамяги. Урмас Сыырумаа сообщил, что на третий срок он не будет претендовать.

Чтобы стать новым президентом Эстонского олимпийского комитета, кандидаты должны собрать 15 голосов «за» до 13 сентября. Выборы состоятся 13 октября.

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