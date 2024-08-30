Житель Ласнамяэ возмущен произошедшим в парке Кивила. По его словам, каждый день возле скейтпарка собирается молодежь, которая шумит до глубокой ночи и распивает спиртные напитки. Как можно обезопасить это место для горожан, какие меры можно принять?
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«Юноша размахивал ножом-бабочкой в пяти метрах от меня»: таллиннец обеспокоен ситуацией в парке Кивила
Как отметил читатель Rus.Postimees, в парке Кивила каждый день происходят то драки, то кражи, то вечерние караоке по рабочим дням до трех часов ночи.
«Так как сейчас лето, и окна открыты на проветривание, в ближайший домах все слышно. Подростки употребляют алкоголь. Иногда, когда проходишь мимо, ощущается запах марихуаны. Дети младших классов матерятся так, что взрослым режет уши», - описал он удручающую ситуацию.