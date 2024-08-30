«Юноша размахивал ножом-бабочкой в пяти метрах от меня»: таллиннец обеспокоен ситуацией в парке Кивила

Молодёжный фестиваль по случаю окончания лета в Кивила парке в 2021 году. Иллюстративное фото.

Житель Ласнамяэ возмущен произошедшим в парке Кивила. По его словам, каждый день возле скейтпарка собирается молодежь, которая шумит до глубокой ночи и распивает спиртные напитки. Как можно обезопасить это место для горожан, какие меры можно принять?