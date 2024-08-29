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Таллинн вошел в 13 лучших городов Европы по очень важному критерию

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Центральная часть Таллинна.
Центральная часть Таллинна. Фото: Sander Ilvest

По данным результатов мониторинга качества воздуха, опубликованного Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) в четверг, воздух в 13 европейских городах, включая Таллинн, является одним из самых чистых.

Перевод: Павел Соболев

В упомянутые 13 городов также входят северные столицы Рейкьявик, Стокгольм и Хельсинки. По данным European Cities Air Quality Monitor, самым чистым городским воздухом в Европе можно насладиться в Уппсале и Умео в Швеции и в Фаро в Португалии.

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