По данным результатов мониторинга качества воздуха, опубликованного Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) в четверг, воздух в 13 европейских городах, включая Таллинн, является одним из самых чистых.
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Таллинн вошел в 13 лучших городов Европы по очень важному критерию
Перевод: Павел Соболев
В упомянутые 13 городов также входят северные столицы Рейкьявик, Стокгольм и Хельсинки. По данным European Cities Air Quality Monitor, самым чистым городским воздухом в Европе можно насладиться в Уппсале и Умео в Швеции и в Фаро в Португалии.