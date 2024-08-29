В четверг, 29 августа, в крупнейшем торговом центре Хааберсти состоялось праздничное открытие супермаркета Selver. Торговая площадь Rocca al Mare Selver составляет 3182,5 м², а ассортимент насчитывает около 20 000 позиций продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Магазин Selver расположен со стороны Unibet Arena, к нему можно с удобством пройти как с парковки, так и изнутри центра.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Selver открыл супермаркет в торговом центре Rocca al Mare
По словам руководителя Selver Кристи Ломп, открытие нового магазина в одном из крупнейших торговых центров Эстонии укрепит позиции сети на местном рынке розничной торговли.
«Мы очень рады открыть магазин в таком удачном месте. Новый магазин будет предлагать традиционное для Selver качество - обширный и свежий ассортимент товаров, включая деликатесы и продукты мировой кухни, органические продукты, множество эстонских товаров, а также широкий выбор продукции от наших мастеров рыбных и мясных блюд и пекарей», - сообщила Ломп.
«Открытие супермаркета Selver в торговом центре Rocca al Mare - это стратегический шаг, направленный на удовлетворение ожиданий клиентов в удобной среде для совершения повседневных покупок. Два отличающихся продуктовых магазина с очень широким ассортиментом под одной крышей в одном из крупнейших торговых центров Эстонии обеспечат покупателям исключительное удобство и возможности выбора. Это делает Rocca al Mare поистине уникальным местом для покупок», - сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям торгового центра Rocca al Mare Хелина Лейф.
Хелина Лейф добавляет, что подобный скандинавский подход, при котором в одном торговом центре находится несколько продуктовых магазинов, повышает качество покупательского опыта и способствует здоровой конкуренции, что, в свою очередь, обеспечивает клиентам наилучший выбор и обслуживание.
Кристи Ломп также выражает надежду, что растущая конкуренция принесет пользу как всему району, так и в первую очередь потребителям, которые смогут выбрать наиболее подходящий для себя продуктовый магазин в соответствии со своими предпочтениями и потребностями.
В Rocca al Mare Selver также осуществляется выдача удостоверяющих личность документов. ID-карты и паспорта можно получить в отделе информации магазина в любой день недели в часы его работы - с понедельника по воскресенье с 8:00 до 23:00.
Выдачей документов занимаются сотрудники, уполномоченные Департаментом полиции и погранохраны (PPA) и прошедшие соответствующее обучение. В магазинах Selver производится только выдача документов, заказанных именно туда. Другие операции, связанные с документами, в магазинах не осуществляются.
Помещения магазина спроектированы с учетом самых современных и экологически устойчивых технологических решений. Вентиляция, отопление и охлаждение здания работают по потребности, а система охлаждения использует хладагент на основе CO₂, что позволяет экономить около одной пятой энергии по сравнению с более старыми аналогами.
Остаточное тепло от системы охлаждения используется для отопления здания и подогрева воды для бытовых нужд. Для обеспечения оптимальной циркуляции воздуха и тепла в торговом зале на потолке установлены вентиляторы, которые перемешивают воздух и снижают затраты на отопление. Вода очищается с помощью новейшей системы водоочистки, основанной на электролитической обработке. Освещение магазина на базе LED управляется в зависимости от потребности.
Экономия бумаги достигается за счет использования цифровых решений, таких как электронные ценники в отделах фруктов и овощей, а также в пункте выпечки, рекламные сообщения на цифровых экранах и цифровые чеки карты Partner. В новом магазине покупки будут особенно удобными и экологичными благодаря приложению карты Partner, с помощью которого можно сканировать товары и оплачивать покупки, используя лишь мобильный телефон.
Клиентов также порадуют автоматы по приему тары, в которые можно загружать тару прямо из пакета. Пункт приема тары Selver расположен со стороны Unibet Arena, к нему можно с удобством подъехать на автомобиле.
На открытии Rocca al Mare Selver покупателей радовали музыка, подарки и выгодные предложения. Предложения в честь открытия действуют до 2 сентября. В пятницу, 30 августа, на фрукты, овощи, свежевыжатые соки и смузи действует скидка 20%, а в субботу, 31 августа, продукты мировой кухни обойдутся покупателям дешевле на целых 30%! В субботу с 11:00 до 14:00 перед Selver всех желающих ждут мастера по аквагриму и плетению кос.