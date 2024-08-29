ГАЛЕРЕЯ Selver открыл супермаркет в торговом центре Rocca al Mare

В Rocca al Mare Selver также осуществляется выдача удостоверяющих личность документов. ID-карты и паспорта можно получить в отделе информации магазина в любой день недели в часы его работы - с понедельника по воскресенье с 8:00 до 23:00.

Выдачей документов занимаются сотрудники, уполномоченные Департаментом полиции и погранохраны (PPA) и прошедшие соответствующее обучение. В магазинах Selver производится только выдача документов, заказанных именно туда. Другие операции, связанные с документами, в магазинах не осуществляются.

Помещения магазина спроектированы с учетом самых современных и экологически устойчивых технологических решений. Вентиляция, отопление и охлаждение здания работают по потребности, а система охлаждения использует хладагент на основе CO₂, что позволяет экономить около одной пятой энергии по сравнению с более старыми аналогами.

Остаточное тепло от системы охлаждения используется для отопления здания и подогрева воды для бытовых нужд. Для обеспечения оптимальной циркуляции воздуха и тепла в торговом зале на потолке установлены вентиляторы, которые перемешивают воздух и снижают затраты на отопление. Вода очищается с помощью новейшей системы водоочистки, основанной на электролитической обработке. Освещение магазина на базе LED управляется в зависимости от потребности.

Экономия бумаги достигается за счет использования цифровых решений, таких как электронные ценники в отделах фруктов и овощей, а также в пункте выпечки, рекламные сообщения на цифровых экранах и цифровые чеки карты Partner. В новом магазине покупки будут особенно удобными и экологичными благодаря приложению карты Partner, с помощью которого можно сканировать товары и оплачивать покупки, используя лишь мобильный телефон.

Клиентов также порадуют автоматы по приему тары, в которые можно загружать тару прямо из пакета. Пункт приема тары Selver расположен со стороны Unibet Arena, к нему можно с удобством подъехать на автомобиле.

На открытии Rocca al Mare Selver покупателей радовали музыка, подарки и выгодные предложения. Предложения в честь открытия действуют до 2 сентября. В пятницу, 30 августа, на фрукты, овощи, свежевыжатые соки и смузи действует скидка 20%, а в субботу, 31 августа, продукты мировой кухни обойдутся покупателям дешевле на целых 30%! В субботу с 11:00 до 14:00 перед Selver всех желающих ждут мастера по аквагриму и плетению кос.