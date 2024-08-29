Раквереская государственная гимназия добилась членства в сети ассоциированных школ ЮНЕСКО. Тем самым гимназия была отмечена за умелую интеграцию тем глобального образования в учебную программу, при этом особое внимание было уделено глобальной неделе образования «Наш мир - мое влияние», которая прошла в гимназии в мае.