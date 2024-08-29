Сегодня после основательных работ по реконструкции открылось новое здание и студия Таллиннской художественной школы на улице Кеваде. Торжественное мероприятие в честь начала учебного года состоится 2 сентября.
Таллиннская художественная школа начнет новый учебный год в обновленном здании
По словам вице-мэра Вильяра Яаму, почти 50-летнее историческое здание Таллиннской художественной школы на улице Кеваде нуждалось в ремонте, так как его состояние больше не соответствовало современным требованиям.
«Надеюсь, что проведенные в сотрудничестве с охраной памятников старины работы по реконструкции создали современную и вдохновляющую среду, где можно предоставить качественное художественное образование, - отметил Яаму. - Художественное образование играет важную роль в развитии креативности детей, и для этого необходимы достойные условия, которые поддерживают их самовыражение и дают возможность развивать свой талант».
Таллиннская художественная школа - это школа по интересам, предлагающая углубленное изучение искусства, а также возможности для творческого самовыражения, получения знаний, навыков и развития личности.
Таллиннская художественная школа была создана в 1975 году и с тех пор вела деятельность в историческом здании на улице Кеваде. Поскольку состояние здания было неудовлетворительным и коллектив школы работал в стесненных условиях, требовался основательный ремонт здания и его расширение.
«Реконструированное здание Таллиннской художественной школы предоставляет молодым людям вдохновляющую и современную учебную среду, которая полностью поддерживает их развитие и творческие способности. Осмотрев помещения и оборудование школы, я могу подтвердить, что они соответствуют мировым стандартам. Мы можем гордиться тем, что молодые таллиннцы могут получать специализированное образование на таком высоком уровне. Я уверен, что эти инвестиции создадут прочную основу для их будущих успехов, - отметил вице-мэр Алексей Яшин. - Также очень важно, что Таллиннская художественная школа активно сотрудничает с Эстонской художественной академией. Это сотрудничество создает мост между дополнительным и высшим образованием, вдохновляет творческую молодежь и открывает перед ней новые перспективы».
Комплексная реновация исторического здания была инициирована в связи с необходимостью улучшить строительно-техническое состояние здания: крыша протекала, стены и окна не удерживали тепло, подвал был сырым. При реконструкции здания считаются с его историей и культурным наследием, а также соблюдают установленные требования в области охраны памятников старины, при этом внося необходимые обновления.
Директор Таллиннской художественной школы Мярт Сультс пояснил, что здание восстановлено в том виде, в котором было запланировано в 1913 году Якобом Вестхольмом.
«Состояние здания с годами стало опасным для жизни и совершенно не соответствовало никаким критериям, предъявляемым к образовательным учреждениям. Крыша и стены здания сохранены в своем первоначальном виде, но добавление современной системы отопления, вентиляции, освещения, а также аудио- и видеосистемы обеспечивает соответствие здания современным требованиям. На месте старого хозяйственного здания во дворе школы построена уникальная скульптурная студия, которая так требовалась школе, - сказал Сультс. - Одно можно сказать точно - Таллиннская художественная школа, которая ранее работала в неблагоприятных условиях, после реконструкции, оснащенная современными техническими средствами, станет школой мирового значения».
Проект реновации и расширения здания Таллиннской художественной школы разработан Projektibüroo OÜ, строительные работы осуществила 1Partner Ehitus OÜ, а надзор собственника - Pikk Silm OÜ. Общая стоимость работ составила 5,71 млн евро.