Таллиннская художественная школа начнет новый учебный год в обновленном здании

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, почти 50-летнее историческое здание Таллиннской художественной школы на улице Кеваде нуждалось в ремонте, так как его состояние больше не соответствовало современным требованиям.

«Надеюсь, что проведенные в сотрудничестве с охраной памятников старины работы по реконструкции создали современную и вдохновляющую среду, где можно предоставить качественное художественное образование, - отметил Яаму. - Художественное образование играет важную роль в развитии креативности детей, и для этого необходимы достойные условия, которые поддерживают их самовыражение и дают возможность развивать свой талант».

Таллиннская художественная школа - это школа по интересам, предлагающая углубленное изучение искусства, а также возможности для творческого самовыражения, получения знаний, навыков и развития личности.

Таллиннская художественная школа была создана в 1975 году и с тех пор вела деятельность в историческом здании на улице Кеваде. Поскольку состояние здания было неудовлетворительным и коллектив школы работал в стесненных условиях, требовался основательный ремонт здания и его расширение.