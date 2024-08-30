Творожному сырку - 75 лет! Четыре новые роли симпатичной пятнистой коровы по кличке Alma

Удивительно, но согласно исследованию рынка творожных сырков, проведенному по заказу Valio Eesti в 2022 году, творожные сырки потребляет 90 процентов населения Эстонии, независимо от пола, возраста и места жительства. Любителями сырков являются как женщины, так и мужчины, семьи с детьми и семьи, где детей еще нет. В общем, все - за редким исключением.