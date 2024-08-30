Для любителей творожных сырков в наших магазинах - целый зоопарк: хитрая «Ворона», глазастый «Зайчик», довольный «Котик» и шустрая «Белочка». Так зовут их дети, не вдаваясь в подробности, кто, как и из чего создал их любимое лакомство.
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Творожному сырку - 75 лет! ⟩ Четыре новые роли симпатичной пятнистой коровы по кличке Alma
Удивительно, но согласно исследованию рынка творожных сырков, проведенному по заказу Valio Eesti в 2022 году, творожные сырки потребляет 90 процентов населения Эстонии, независимо от пола, возраста и места жительства. Любителями сырков являются как женщины, так и мужчины, семьи с детьми и семьи, где детей еще нет. В общем, все - за редким исключением.
Наверное, поэтому Valio Eesti решило добавить к творожному зоопарку конкурентов свой персонаж – толстенькую, но элегантную корову по кличке Альма. Шутка: Alma – одна из торговых марок компании. Помните рекламу: «Ты молоко Alma купила?».