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ЦРУ: подростки, планировавшие нападение на концерт Тейлор Свифт, хотели убить десятки тысяч людей

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Австрийская полиция следит за фанатами Тейлор Свифт, которые собираются на улицах Вены после отмены концертов.
Австрийская полиция следит за фанатами Тейлор Свифт, которые собираются на улицах Вены после отмены концертов. Фото: Heinz-Peter Bader

Заместитель директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Дэвид Коэн признал на этой неделе, что их агенты обнаружили план нападения на концерт Тейлор Свифт в Вене, и благодаря этому удалось предотвратить массовую резню, целью которой было убить десятки тысяч людей.

Перевод: Сергей Светлов

«Они планировали убить огромное количество людей - десятки тысяч человек на этом концерте, включая, я уверен, много американцев - и они уже продвинулись в этом довольно далеко, - сказал Коэн вчера на саммите по разведке и национальной безопасности в Мэриленде. - Австрийцам удалось провести аресты, потому что агентство и наши партнеры в разведывательном сообществе предоставили им информацию о том, что планировала сделать эта группа, связанная с ИГИЛ».

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