ЦРУ: подростки, планировавшие нападение на концерт Тейлор Свифт, хотели убить десятки тысяч людей

«Они планировали убить огромное количество людей - десятки тысяч человек на этом концерте, включая, я уверен, много американцев - и они уже продвинулись в этом довольно далеко, - сказал Коэн вчера на саммите по разведке и национальной безопасности в Мэриленде. - Австрийцам удалось провести аресты, потому что агентство и наши партнеры в разведывательном сообществе предоставили им информацию о том, что планировала сделать эта группа, связанная с ИГИЛ».