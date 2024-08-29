Заместитель директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Дэвид Коэн признал на этой неделе, что их агенты обнаружили план нападения на концерт Тейлор Свифт в Вене, и благодаря этому удалось предотвратить массовую резню, целью которой было убить десятки тысяч людей.
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ЦРУ: подростки, планировавшие нападение на концерт Тейлор Свифт, хотели убить десятки тысяч людей
Перевод: Сергей Светлов
«Они планировали убить огромное количество людей - десятки тысяч человек на этом концерте, включая, я уверен, много американцев - и они уже продвинулись в этом довольно далеко, - сказал Коэн вчера на саммите по разведке и национальной безопасности в Мэриленде. - Австрийцам удалось провести аресты, потому что агентство и наши партнеры в разведывательном сообществе предоставили им информацию о том, что планировала сделать эта группа, связанная с ИГИЛ».