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Несовершеннолетним убийцам грозит максимальное наказание в виде десяти лет тюремного заключения

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Фото: Urmas Luik

Подросткам, подозреваемым в жестоком убийстве пожилого человека в деревне Таммисте под Пярну, грозит максимальное наказание в виде десяти лет тюремного заключения, поскольку закон не предусматривают более суровых мер наказания для несовершеннолетних.

Перевод: Валерия Ермакова

Советник аналитического отдела Министерства юстиции Андри Ахвен сообщил Postimees, что в соответствии с Пенитенциарным кодексом несовершеннолетним не может быть назначено наказание, превышающее десять лет лишения свободы.

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