Председатель Союза актеров Эстонии Реймо Сагор прокомментировал интервью Каареля Таранда Vikerraadio, отметив, что с низкими зарплатами в сфере культуры смирились не деятели культуры, а руководители государства.
Актер: работники культуры не смирились с низкими зарплатами
В передаче Kajalood от 24 августа главный редактор культурного издания Sirp Каарель Таранд сказал заставляющие задуматься слова: «Работники культуры смирились с тем, что нам можно мало платить», - пишет Сагор в статье на портале ERR.
«Однако я верю, что это не работники культуры с этим смирились, а наши руководители, и это очень большая проблема для всей отрасли», - заявляет Сагор.
Сагор ссылается на министров и канцлеров, но никого конкретно не называет.
«Нам нужен министр, который бы ударил каблуком по паркету Дома Стенбока и дал бы ясно понять своим коллегам-министрам: "дорогие друзья, наш уважаемый президент прав - культура - это основа всего, фундамент, сложенный из условного известняка нашего самобытного существования, на котором держатся Эстония и эстонская идентичность"», - добавляет Сагор.