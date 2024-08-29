Актер: работники культуры не смирились с низкими зарплатами

В передаче Kajalood от 24 августа главный редактор культурного издания Sirp Каарель Таранд сказал заставляющие задуматься слова: «Работники культуры смирились с тем, что нам можно мало платить», - пишет Сагор в статье на портале ERR.

«Однако я верю, что это не работники культуры с этим смирились, а наши руководители, и это очень большая проблема для всей отрасли», - заявляет Сагор.

Сагор ссылается на министров и канцлеров, но никого конкретно не называет.

«Нам нужен министр, который бы ударил каблуком по паркету Дома Стенбока и дал бы ясно понять своим коллегам-министрам: "дорогие друзья, наш уважаемый президент прав - культура - это основа всего, фундамент, сложенный из условного известняка нашего самобытного существования, на котором держатся Эстония и эстонская идентичность"», - добавляет Сагор.