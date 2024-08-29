МНЕНИЕ Городской чиновник не должен вести себя как зомби, который бездумно выписывает штрафы

Если рассматривать инцидент в соответствии с положениями закона, то в нем нет ничего заслуживающего внимания. Машины действительно стояли на тротуаре - там, где их не должно было быть. Кроме того, для пешеходов не осталось положенных по закону 1,5 метров пространства для движения. Беда, однако, в том, что город, наложивший штраф, не соглашался строить тротуар в этом месте, поэтому работы заказывали сами домовладельцы, за свой счет.

Соблюдение правил дорожного движения, безусловно, важно для обеспечения безопасности и порядка. Закон должен быть единым и универсальным. Но контроль все еще может идти рука об руку с человеческим пониманием. Автоматическое наказание граждан - то есть местных налогоплательщиков - без диалога, без учета контекста ситуации - это проблема, которая приводит к снижению доверия к власти.

Чиновники не должны вести себя как бездумные зомби, которые следуют закону без какой-либо гибкости или человеческого сострадания. Случаи, подобные этому примеру, когда люди действовали добросовестно не только в собственных интересах, но и в интересах общества, следует поощрять, а не наказывать за них.

Этот случай - как хрестоматийный пример ситуации, когда бюрократия становится самоцелью.

Можно сказать, что гибкие решения очень ресурсоемки, но в конечном итоге все равно все упирается в волю. В любой ситуации у чиновников есть возможность напрямую связаться с жильцами и попытаться вместе, по-человечески, найти лучшее решение. Конечно, в городе размером с Тарту живут самые разные люди, и не всегда удается мягко указать на каждую ошибку, но даже в таком случае можно сначала предупредить и просветить, а потом уже наказывать.

Чем чаще горожане вступают в приятный диалог с чиновниками, не говоря уже о сотрудничестве, тем сильнее становится чувство общности. Ведь у всех нас есть общая цель - мы все хотим жить хорошо в этом городе.