Пожар в Северо-Эстонской региональной больнице: утечка химикатов локализована

Спасатели в специальном снаряжении смогли локализовать утечку. После продолжавшихся несколько часов посыпания абсорбентом и перекачивания в другой контейнер, утечку локализовали в помещении с лопнувшим контейнером, передал пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра. Работы предположительно продолжатся до утра пятницы. Ситуация не отразится на пациентах больницы.

Причины взрыва контейнера выяснятся в ходе расследования. Никто не пострадал в результате взрыва, пожара и утечки химикатов.

В 10:09 в Центр тревоги сообщили, что в складском помещении подвала Y-корпуса Северо-Эстонской региональной больницы по неизвестной причине взорвался контейнер. Сразу после взрыва также появились дым и пламя. На происшествие отреагировали спасатели Кесклинна, Ласнамяэ, Лиллекюла и Нымме.

Прибывшие первыми спасатели вошли в задымленный склад в 10:20 и быстро потушили горевший контейнер, в котором хранились химикаты для медицинских процедур.