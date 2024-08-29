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ИНТЕРВЬЮ Министр социальной защиты о сокращении пособий: вы задаете вопросы, на которые пока нет ответов

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По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, сократить расходы на десять процентов можно, но это будет болезненно.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, сократить расходы на десять процентов можно, но это будет болезненно. Фото: Sander Ilvest

Министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) вспоминает судебные баталии по поводу реформы системы социального попечения, рассказывает о возможностях сокращения расходов министерства, о детских пособиях и называет три учреждения, функции которых будут объединены.

Министр Рийсало заявила, что до конца года будут завершены два анализа, которые должны установить более точные планы относительно пособий.

– Я слышала, что у вас дома новый член семьи, учащаяся по обмену?

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