Министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) вспоминает судебные баталии по поводу реформы системы социального попечения, рассказывает о возможностях сокращения расходов министерства, о детских пособиях и называет три учреждения, функции которых будут объединены.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Министр социальной защиты о сокращении пособий: вы задаете вопросы, на которые пока нет ответов
Министр Рийсало заявила, что до конца года будут завершены два анализа, которые должны установить более точные планы относительно пособий.
– Я слышала, что у вас дома новый член семьи, учащаяся по обмену?