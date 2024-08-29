Американский чиновник сообщил, что истребитель F-16 украинских ВВС разбился в понедельник, 26 августа, всего через несколько недель после того, как первый произведенный в США самолет прибыл в Украину.
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WSJ: в Украине разбился истребитель F-16
Перевод: Сергей Светлов
Согласно предварительным отчетам, самолет не был сбит российской противовоздушной обороной, хотя инцидент произошел в понедельник, во время масштабной ракетной атаки России по всей стране, сообщил чиновник. Скорее всего, катастрофа стала результатом ошибки пилота, пишет Wall Street Journal.