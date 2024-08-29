Финны наслаждаются дешевой электроэнергией, и даже зима не нанесет ущерба кошельку

Помимо теплой летней погоды, финны в этом августе также наслаждались более низкими счетами за электричество. На электробирже цена на электроэнергию в августе была на самом низком уровне за последние годы. Средняя цена за август с учетом НСО составила около 1,6 цента за киловатт-час, тогда как за последние десять лет средняя месячная цена не опускалась ниже двух центов. Год назад средняя биржевая цена на электроэнергию в августе составляла 8,2 цента за киловатт-час.