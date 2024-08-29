ФОТО Полиция разыскивает 72-летнюю Вегитью, пропавшую на Штромке

Полиция большими силами начала поиски Вегитьи сразу после поступления сообщения: с воздуха с помощью вертолетной команды воздушного отряда Департамента полиции и погранохраны (PPA), а в воде район, где она пошла купаться, проверяли морские спасатели PPA и команда катеров Спасательного департамента. Кроме того, была проверена территория пляжа.

В 20:35 поиски на воде были прекращены, Вегитью, к сожалению, не нашли. Полиция также проверила адреса, связанные с ней, в Палдиски и Пыхья-Таллинне.

Рост Вегитьи - около 160 см, у нее среднее телосложение и короткие волнистые волосы. На момент исчезновения на ней был черно-белый купальник.

Полиция просит всех, кто видел Вегитью или у кого есть информация о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.