В четверг, 29 августа, до 18:00 в полицию поступило сообщение, что на Штромке пожилая женщина пошла купаться и после этого пропала. В настоящее время неясно, могла ли она покинуть пляж без ведома своих близких.
ФОТО ⟩ Полиция разыскивает 72-летнюю Вегитью, пропавшую на Штромке
Полиция большими силами начала поиски Вегитьи сразу после поступления сообщения: с воздуха с помощью вертолетной команды воздушного отряда Департамента полиции и погранохраны (PPA), а в воде район, где она пошла купаться, проверяли морские спасатели PPA и команда катеров Спасательного департамента. Кроме того, была проверена территория пляжа.
В 20:35 поиски на воде были прекращены, Вегитью, к сожалению, не нашли. Полиция также проверила адреса, связанные с ней, в Палдиски и Пыхья-Таллинне.
Рост Вегитьи - около 160 см, у нее среднее телосложение и короткие волнистые волосы. На момент исчезновения на ней был черно-белый купальник.
Полиция просит всех, кто видел Вегитью или у кого есть информация о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.