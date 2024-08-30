Зарплата мэра Кохтла-Ярве вырастет до 5000 евро

Кохтла-Ярве испытывает финансовые трудности, но, несмотря на это, на заседании 29 августа горсобрание утвердило новый оклад мэра Хенри Казело (Социал-демократическая партия) в размере 5000 евро, что почти на 700 евро больше, чем сейчас, пишет Rus.ERR.