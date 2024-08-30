Кохтла-Ярве испытывает финансовые трудности, но, несмотря на это, на заседании 29 августа горсобрание утвердило новый оклад мэра Хенри Казело (Социал-демократическая партия) в размере 5000 евро, что почти на 700 евро больше, чем сейчас, пишет Rus.ERR.
Зарплата мэра Кохтла-Ярве вырастет до 5000 евро
Нынешний месячный оклад мэра в размере 4320 евро с 1 сентября повысится до 5000 евро, а оклад вице-мэров в размере 3780 евро – до 4400 евро.
По мнению коалиции, прежние оклады не успевали за инфляцией и не были конкурентоспособными. По мнению оппозиции, в условиях нехватки денег повышение зарплат городским руководителям было неуместным.
Повышение зарплат касается окладов четырех городских руководителей: мэра Хенри Казело и трех вице-мэров: Александра Кейвабу, Эвелин Данилов и Алевтины Ермаковой.