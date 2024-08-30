Костюм японской теннисистки на US Open вызвал переполох

«Я чувствовала, что все взоры прикованы ко мне, поэтому надела наушники», - описала свой выход на поле японка, чей жакет во время матча украшал гигантский зеленый галстук. Она также завязала банты на своих белых теннисках и зеленой юбке.

«Мне нравится экспериментировать с одеждой. Некоторые теннисные костюмы придают мне сил. Все хотели со мной сфотографироваться. Надеюсь, я не переборщила с экипировкой», - сказала японка после разгромной победы над Остапенко со счетом 6:3, 6:2.

Осака подала девять эйсов против пяти Остапенко. Латышка сделала шесть дабл-даблов, японка – ни одного. Процент реализации с первой подачи у Осаки составил 80 процентов, у Остапенко – 61 процент.

В следующем раунде US Open с японкой встретится чешка Каролина Мучова (WTA 52). Матч состоится в 2 часа ночи пятницы по эстонскому времени.