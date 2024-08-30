Эксперт: последние новости испортили настроение участникам рынка недвижимости

Эксперт: планируемое правительством повышение налогов может на некоторое время отодвинуть восстановление рынка недвижимости

По словам Игоря Хабала, члена правления бюро недвижимости Uus Maa, ожидалось, что во второй половине нынешнего года как сектор недвижимости, так и экономика в целом, начнут восстанавливаться, но из-за политики правительства это может произойти позже.

Эксперт отметил, что сейчас процесс восстановление экономики в Эстонии идет словно по тонкому льду, и неуверенность в будущем препятствует быстрому восстановлению рынка недвижимости.

«В июле и августе на рынке появились хорошие новости, но общее мнение как о коммерческой, так и о частной недвижимости сводится к тому, что правительственные сокращения и повышение налогов будут сдерживать экономический рост. Паники нет, но, по сути, последние новости, если можно так сказать, испортили настроение на рынках», – прокомментировал Хабал.

«Количество предложений недвижимости выросло вместе с периодом продажи. Люди откладывают принятие важных финансовых решений. Если сейчас что-то и растет, так это цены на арендную недвижимость. Теперь, согласно прогнозам, начало общего роста на рынке сдвигается на 6-12 месяцев, и его можно ожидать, скорее, в середине следующего года», – добавил Хабал.