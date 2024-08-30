По словам Игоря Хабала, члена правления бюро недвижимости Uus Maa, ожидалось, что во второй половине нынешнего года как сектор недвижимости, так и экономика в целом, начнут восстанавливаться, но из-за политики правительства это может произойти позже.
Эксперт: последние новости испортили настроение участникам рынка недвижимости
Эксперт: планируемое правительством повышение налогов может на некоторое время отодвинуть восстановление рынка недвижимости
По словам Игоря Хабала, члена правления бюро недвижимости Uus Maa, ожидалось, что во второй половине нынешнего года как сектор недвижимости, так и экономика в целом, начнут восстанавливаться, но из-за политики правительства это может произойти позже.
Эксперт отметил, что сейчас процесс восстановление экономики в Эстонии идет словно по тонкому льду, и неуверенность в будущем препятствует быстрому восстановлению рынка недвижимости.
«В июле и августе на рынке появились хорошие новости, но общее мнение как о коммерческой, так и о частной недвижимости сводится к тому, что правительственные сокращения и повышение налогов будут сдерживать экономический рост. Паники нет, но, по сути, последние новости, если можно так сказать, испортили настроение на рынках», – прокомментировал Хабал.
«Количество предложений недвижимости выросло вместе с периодом продажи. Люди откладывают принятие важных финансовых решений. Если сейчас что-то и растет, так это цены на арендную недвижимость. Теперь, согласно прогнозам, начало общего роста на рынке сдвигается на 6-12 месяцев, и его можно ожидать, скорее, в середине следующего года», – добавил Хабал.
«В целом цены на недвижимость и активность заключения сделок остаются на прежнем уровне. Сейчас на рынке избыток предложений типовой недвижимости в среднем состоянии, и, чтобы сделка состоялась, продавцам приходится идти навстречу покупателю, о чем свидетельствует снижение цен на объекты, предлагаемые в этом сегменте. Активность продаж новых квартир улучшилась по сравнению с прошлым годом, но предложение также явно превышает спрос», – добавил Хабал.
«Необычная недвижимость всегда продается лучше, ее особенность может быть разной – идеальное расположение, известные соседи или очень хорошая планировка. Востребованный товар находит своего покупателя за один - два месяца, а в среднем период сделок увеличился до трех - шести месяцев. Сейчас выигрывает тот, у кого есть свободные деньги, потому что на рынке есть выбор, и активно торгуясь, можно найти очень хорошие предложения», – сказал Хабал.
По словам члена правления Uus Maa, активность рынков недвижимости во многих развитых странах и в среднем в странах Евросоюза, в отличие от Эстонии, уже понемногу растет.
«Нас сдерживает ослабление экономик наших основных торговых партнеров – скандинавских стран и Германии. По большому счету, вся Европа ждет снижения процентных ставок, последнего снижения оказалось недостаточно для перезапуска экономик, поэтому в ближайшем будущем вполне можно ожидать позитивных новостей», - добавил Хабал.
«Однако позитивные изменения дойдут до экономики и рынка недвижимости с задержкой на полгода - год: когда люди почувствуют себя более уверенно, и их доходы увеличатся, они начнут реализовывать ранее отложенные решения», – сказал Хабал.