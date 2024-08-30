Если сюда добавить озвученную во вторник в передаче Otse Postimehest мысль Лиги, что «если министр что-то полагает, то, вероятно, он знает что-то, чего не знаете вы», неизбежно возникает вопрос, а что он, например, знает такого об упомянутых выше облигациях, что держится от них подальше.

Всех, кто не нравится министру, поименно ругают в социальных сетях, и, скорее всего, меня тоже ждет наказание за то, что я осмелился здесь порассуждать. Глядя на реакцию людей на такое безумное поведение министра в социальных сетях, я не очень сочувствую Лиги. Здорово, когда человек говорит, не задумываясь, все, что у него на уме, но при этом профессиональная честь и достоинство все-таки могут присутствовать. Оппоненты, соратники и журналисты могут неплохо потрепать нервы, но не обязательно сразу начинать их публично унижать. Как спортсмен, Лиги должен знать, что уважение к соперникам - это неотъемлемая часть спорта.

В последнее время у Юргена Лиги была безумная загруженность. Длинные интервью в СМИ и постоянное участие в острых дискуссиях в социальных сетях со временем утомляют. Кроме того, в минувшее воскресенье прошел триатлон, на котором Лиги завоевал серебро чемпионата Европы в возрастной группе 65-69 лет с отличным результатом, который тяжело повторить молодым людям. Затем презентация нового экономического прогноза во вторник и анонс гособлигаций в среду. Как оказалось, он одновременно строит и дом, стоимость которого составляет двадцать тысяч евро в месяц, так что денег не остается даже на покупку гособлигаций.

Все это явно слишком много для одного человека. Если человек сам этого не понимает и горит все более ярким пламенем, кто-то мог бы сказать ему это.

С триатлоном все сложилось хорошо и, я надеюсь, с гособлигациями будет точно так же, но в кабинете министров и в СМИ, где приходится долго и спокойно объяснять болезненное повышение налогов и решения по сокращениям, может уже не пойти как по маслу. Если один мудр, а все остальные - раздражители, он может оказаться наедине со своей великой мудростью.