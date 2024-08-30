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Пытался скрыться от полиции на скорости 200 км/ч: водителя отправили за решетку

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Белый BMW, на котором компания пыталась скрыться от полиции, припаркован на платной парковке в Вильянди. Водитель был отправлен за решетку.
Белый BMW, на котором компания пыталась скрыться от полиции, припаркован на платной парковке в Вильянди. Водитель был отправлен за решетку. Фото: Elmo Riig

Вильяндиский судья отправил на 16 суток за решетку 35-летнего Герта, который в субботу пытался скрыться от полиции на скорости 200 километров в час.

Перевод: София Солдатенко

Герта, который находится в арестной камере с 16:40 субботы, признали виновным по трем статьям: сначала за умышленное игнорирование требований полиции, затем за вождение в нетрезвом виде и, наконец, за превышение скорости более чем на 60 километров в час. Отбывание наказания началось с субботы, поэтому на свободу он должен выйти вечером 9 сентября.

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