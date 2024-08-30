Катание на лодках, мастер-классы и праздничный концерт: завтра в парке Паэ состоится День Ласнамяэ

«Уже завтра в парке Паэ состоится традиционный День Ласнамяэ. На этот раз в рамках мероприятия мы подготовили особенно яркую и разнообразную программу. Программа составлена так, чтобы каждый независимо от возраста и интересов смог найти себе занятия по душе. Вас ждет вкусная еда, катание на лодках и соревнования, стрельба из лука, батуты, мастер-классы и разнообразные игры. Завершится день концертом любимых эстонских артистов. Я приглашаю всех жителей и гостей Лансамяэ вместе отпраздновать 31-й день рождения района Ласнамяэ», - сказал исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

В палатке SAR Pirita Merepäästе все желающие смогут научиться оказывать помощь тонущим и пострадавшим, а также познакомиться с работой полиции, скорой помощи и спасательного департамента, осмотрев автомобили и снаряжение этих оперативных служб.

В палатке Кайтселийта гостям покажут используемые ополчением средства связи и индивидуальную экипировку. Ребята из молодежных крыльев Кайтселийта проведут для детей мастер-классы по маскировке на местности.

Взрослые и дети смогут в течение всего дня упражняться в стрельбе из лука по мишеням под наблюдением наставников.

В парке также будет установлена палатка управы Ласнамяэ для общения с представителями районной власти.