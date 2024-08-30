Управа Ласнамяэ подготовила ко Дню Ласнамяэ, который в этом году отмечается в субботу, 31 августа, в парке Паэ, разнообразную и насыщенную развлекательную программу, включающую в себя соревнования и катание на лодках, стрельбу из лука, батуты, мастер-классы, игры и концерт. Семейный день откроется детскими забегами.
Катание на лодках, мастер-классы и праздничный концерт: завтра в парке Паэ состоится День Ласнамяэ
«Уже завтра в парке Паэ состоится традиционный День Ласнамяэ. На этот раз в рамках мероприятия мы подготовили особенно яркую и разнообразную программу. Программа составлена так, чтобы каждый независимо от возраста и интересов смог найти себе занятия по душе. Вас ждет вкусная еда, катание на лодках и соревнования, стрельба из лука, батуты, мастер-классы и разнообразные игры. Завершится день концертом любимых эстонских артистов. Я приглашаю всех жителей и гостей Лансамяэ вместе отпраздновать 31-й день рождения района Ласнамяэ», - сказал исполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
В палатке SAR Pirita Merepäästе все желающие смогут научиться оказывать помощь тонущим и пострадавшим, а также познакомиться с работой полиции, скорой помощи и спасательного департамента, осмотрев автомобили и снаряжение этих оперативных служб.
В палатке Кайтселийта гостям покажут используемые ополчением средства связи и индивидуальную экипировку. Ребята из молодежных крыльев Кайтселийта проведут для детей мастер-классы по маскировке на местности.
Взрослые и дети смогут в течение всего дня упражняться в стрельбе из лука по мишеням под наблюдением наставников.
В парке также будет установлена палатка управы Ласнамяэ для общения с представителями районной власти.
День Ласнамяэ в парке Паэ откроется в 15:40 детскими забегами для ребят в возрасте от одного года до 12 лет. Зарегистрироваться на детский забег можно по адресу https://programm.ee/lastejooks-reg/. Все участники получат медаль. Палатки с едой заработают с 16:00. В это же время откроются зоны по интересам: детская зона с аниматорами и мастер-классами, стрельбой из лука, батутами, аквагримом, хоккеем, футболом и другими развлечениями. Также все желающие смогут бесплатно поплавать по водоему на рафтах.
Соревнования на воде стартуют в 16:30, запись участников будет проводиться на месте в порядке живой очереди.
Большой праздничный концерт начнется в 18 часов выступлением молодежной вокальной студии DeLight. В 19:15 на сцену поднимется любимец публики Артем Савицкий. В 20:15 к зрителям выйдет один из самых популярных эстонских артистов Койт Тооме. Концерт и вместе с ним День Ласнамяэ завершатся в 21:00.
Управа района Ласнамяэ также сообщает, что на время проведения мероприятия парковки возле районной управы будут закрыты. Автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге, либо на парковке по адресу ул. Паэпарги, 19. На место проведения мероприятия можно также добраться на автобусах № 7, 13, 31, 39, 42, 50, 58 и 67.
Поскольку мероприятие будет проходить в парке Паэ, являющимся местом обитания множества видов птиц, управа района настоятельно просит их не кормить. Кормление птиц хлебом и выпечкой наносит серьезный ущерб их здоровью.