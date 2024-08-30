Поздравляем! Жительнице Эстонии исполнился 101 год

Ее имя знакомо жителям Тырва прежде всего благодаря ее культурной деятельности – а именно, Сякс является почетным членом ансамбля народной музыки Jauram и музицировал там с первых лет существования ансамбля до 2007 года. Кроме того, активная женщина уже 60 лет поет в женском хоре Heli.