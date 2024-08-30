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Поздравляем! Жительнице Эстонии исполнился 101 год

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Линда Сякс отмечает свой 101-й день рождения.
Линда Сякс отмечает свой 101-й день рождения. Фото: Tõrva vallavalitsus

Народный музыкант Линда Сякс, которая проживает в волости Тырва, недавно отметила свой 101-й день рождения.

Ее имя знакомо жителям Тырва прежде всего благодаря ее культурной деятельности – а именно, Сякс является почетным членом ансамбля народной музыки Jauram и музицировал там с первых лет существования ансамбля до 2007 года. Кроме того, активная женщина уже 60 лет поет в женском хоре Heli.

Линда Сякс (посередине) старейшая участница хора Heli. 
Линда Сякс (посередине) старейшая участница хора Heli. Фото: Tiiu Madal

Среди прочих поздравить новорожденную пришел и заместитель волостного старейшины Тырва Лаури Друбиньш.

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