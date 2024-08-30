Важно Таллиннский марафон изменит организацию дорожного движения

На дистанции соревнований и в ее ближайших окрестностях, в том числе на улицах Копли, Теэстузе, Каларанна и Ристику, Тоомпуйестеэ, Палдиском шоссе, бульваре Кольде и Вабаыхумуузеуми-теэ движение будет закрыто или нарушено, в связи с чем, оказавшись в районе дистанции соревнования, следует запастись временем и терпением или выбрать альтернативный маршрут. Водителям транспортных средств необходимо руководствоваться временными дорожными знаками и указаниями регулировщиков.

Жителей районов, где будут проходить соревнования, а также участников дорожного движения и пешеходов просят заранее ознакомиться с информацией о дорожном движении и схемами. Рекомендуется при возможности перенести свои дела на то время, когда соревнования не проводятся, и в дни мероприятий быть очень внимательными.

В субботу, 7 сентября, с 9:15 до 16:15 не будут ходить трамваи 1, 2 и 5, с 13:30 до 16:00 – автобус № 73. С начала рабочего дня до 19:00 в объезд будут направлены троллейбусы № 1, 4 и 5 и автобусы № 2, 3, 8, 21, 21B, 35, 40, 41, 41B и 66. Автобус № 59 будет направлен в объезд до 16:30.

В воскресенье, 8 сентября, с 8:30 до 16:00 не будут ходить трамваи № 1, 2 и 5, движение автобуса № 73 будет прервано с 8 до 10 часов утра. С начала рабочего дня до 16:30 в объезд будут направлены троллейбусы № 1, 4 и 5 и автобусы № 2, 3, 4, 8, 21, 21A, 21B, 24, 35, 40, 41, 41B, 42, 59 и 66.

Направленные в объезд автобусы ходят по свободному графику, в зависимости от дистанции соревнования 7-8 сентября перебои возможны на всех линиях общественного транспорта Таллинна. В связи с существенными изменениями в организации дорожного движения и направлением общественного транспорта в объезд расстояние до остановки может увеличиться, поэтому следует запастись временем!

С расписанием, маршрутами и расположением остановок можно ознакомиться здесь.

Информация о дорожном движении и схемы приведены на сайте организатора забегов по адресу https://www.jooks.ee/ru/trafficinfo/liiklusinfo. Информацию о дорожном движении также можно получить по адресу электронной почты liiklus@jooks.ee.

Безопасность во время забегов обеспечивают регулировщики движения, охранники и судьи на дистанции. Местных жителей, оперативный транспорт и транспорт местных учреждений регулировщики будут пропускать с учетом оценки ситуации, уведомлений и принятых решений.