Команда, с которой работает бывший тренер сборной Эстонии, обыграла лондонский «Челси»

«Серветт», проигравший на «Стэмфорд Бридж» стартовую игру (0:2), уступил и во втором домашнем матче: гол на 14-й минуте забил полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку. Однако за полчаса «Серветт» благодаря Жереми Гиймено все же сумел отыграть один гол. На 72-й минуте команду в лидеры вывел гол Энцо Кривелли.

На последних минутах «Серветт» усилил давление на «Челси», и хотя английскому клубу удалось один раз поразить ворота, гол был забит из офсайда и не засчитан. Болельщики «Серветта» были настолько воодушевлены приближающейся победой, что в последние минуты на трибунах взорвались ракеты и фейерверки, и игру пришлось остановить на несколько минут до финального свистка. Однако в итоге победил сильнейший и вышел в главный турнир третьей сильнейшей Евросерии.