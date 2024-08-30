Швейцарский клуб «Серветт», тренируемый бывшим главным тренером сборной Эстонии по футболу Томасом Хэберли, обыграл знаменитый лондонский «Челси» со счетом 2:1 в квалификационном матче Лиги конференций, но по сумме двух матчей все же уступил английскому клубу со счетом 2:3 и не прошел в главный турнир Евросерии.
Команда, с которой работает бывший тренер сборной Эстонии, обыграла лондонский «Челси»
«Серветт», проигравший на «Стэмфорд Бридж» стартовую игру (0:2), уступил и во втором домашнем матче: гол на 14-й минуте забил полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку. Однако за полчаса «Серветт» благодаря Жереми Гиймено все же сумел отыграть один гол. На 72-й минуте команду в лидеры вывел гол Энцо Кривелли.
На последних минутах «Серветт» усилил давление на «Челси», и хотя английскому клубу удалось один раз поразить ворота, гол был забит из офсайда и не засчитан. Болельщики «Серветта» были настолько воодушевлены приближающейся победой, что в последние минуты на трибунах взорвались ракеты и фейерверки, и игру пришлось остановить на несколько минут до финального свистка. Однако в итоге победил сильнейший и вышел в главный турнир третьей сильнейшей Евросерии.