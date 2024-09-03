С какими трудностями сталкиваются школы при переходе на эстонский язык обучения? Сколько учителей с нового учебного года потеряли работу? Сколько педагогов школы наняли дополнительно? Rus.Postimees сопоставляет данные, полученные перед началом нового учебного года напрямую от местных самоуправлений.

С 1 сентября 2024 года все первые и четвертые классы общеобразовательных школ в стране переходят на эстонский язык обучения. Программа перехода на эстоноязычное школьное образование рассчитана в общей сложности почти на восемь лет.

Педагоги, не владеющие в должной степени эстонским языком (категориями В1, В2 и С1 в зависимости от должности и специализации), массово теряют работу.