Как и в прошлом году, сейчас, за несколько дней до начала учебного года, в Таллинне все еще есть дети, которым к 1 сентября не нашли место в школе. Департамент образования заверил, что в скором времени места будут.
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Ежегодная проблема: не все дети в столице могут вовремя пойти в школу
Перевод: Сергей Светлов
В этом учебном году в Таллинне отправится в школу около 3800 детей, а в десятых классах муниципальных школ будет учиться около 3500 учеников, что примерно на сто человек меньше по сравнению с прошлым годом. В сравнении с позапрошлым годом это примерно на 200 учеников меньше.