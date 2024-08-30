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Ежегодная проблема: не все дети в столице могут вовремя пойти в школу

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День знаний. Иллюстративное фото.
День знаний. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Как и в прошлом году, сейчас, за несколько дней до начала учебного года, в Таллинне все еще есть дети, которым к 1 сентября не нашли место в школе. Департамент образования заверил, что в скором времени места будут.

Перевод: Сергей Светлов

В этом учебном году в Таллинне отправится в школу около 3800 детей, а в десятых классах муниципальных школ будет учиться около 3500 учеников, что примерно на сто человек меньше по сравнению с прошлым годом. В сравнении с позапрошлым годом это примерно на 200 учеников меньше.

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