Турецкий волейбольный клуб «Нилюфер Беледиеспор» на своей страничке сообщил о смерти пуэрто-риканской волейболистки Пилар Мари Виктории Лопес. 28-летнюю спортсменку нашли мертвой в ее квартире.
Спортсменка не посетила утреннюю тренировку, а позже девушку нашли мертвой
Сообщается, что Лопес не посетила утреннюю тренировку команды и перестала выходить на связь. Сотрудники клуба позже отправились к ней домой и обнаружили волейболистку в постели без признаков жизни. Полиция и прибывшие на место врачи установили смерть спортсменки.
Причины смерти не обнародованы, но известно, что перешедшая в августе в «Нилюфер» Лопес принимала снотворное.