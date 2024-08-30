Спортсменка не посетила утреннюю тренировку, а позже девушку нашли мертвой

Сообщается, что Лопес не посетила утреннюю тренировку команды и перестала выходить на связь. Сотрудники клуба позже отправились к ней домой и обнаружили волейболистку в постели без признаков жизни. Полиция и прибывшие на место врачи установили смерть спортсменки.