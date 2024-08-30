В Пыхья-Таллинне на месте грузового порта появится новый жилой квартал

Площадь, охватываемая разрабатывающейся детальной планировкой, находится в Пыхья-Таллинне на юго-западе полуострова Копли на территории порта Меэрусе и граничит с улицами Клааси и Меэрусе, а также с портом Беккери.

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, реализация детальной планировки территории порта Меэрусе является очередным шагом к открытию Таллинна к морю.

«Согласно плану, на территории порта будет прекращена производственная деятельность, территория будет открыта для общественности, а на месте нынешнего грузового порта планируется создание яхтенного порта, а также набережной и нового современного делового и жилого квартала с домами высотой от двух до шести этажей. Жилое и коммерческое использование территории предусмотрено в равных долях, чтобы обеспечить функционирование принципа 15-минутного города».

«Поскольку строительство портовых объектов влияет на городскую и морскую среду, была инициирована стратегическая оценка воздействия на окружающую среду этого плана. Я приглашаю всех заинтересованных на публичное обсуждение, чтобы ознакомиться с планировкой и оценкой того, как она повлияет на окружающую среду. Также можно будет задать вопросы. Речь идет о планах, которые существенно повлияют на будущее полуострова Копли», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

Публичное обсуждение проекта отчета по оценке воздействия на окружающую среду территории порта Меэрусе состоится 3 сентября 2024 года в 17:00 в Общественном центре Пыхья-Таллинна (ул. Кари 13, Таллинн).

Оценку воздействия на окружающую среду территории порта Меэрусе проводит компания Skepast & Puhkim OÜ. Ознакомиться с отчетом и дополнительными материалами можно ЗДЕСЬ.