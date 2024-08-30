Много новых, неопытных участников дорожного движения: начало учебного года требует повышенного внимания на дорогах

Перевод: Сергей Светлов

Ведомства подчеркнули, что начало нового учебного года приведет к значительному увеличению нагрузки на дороги. Многие дети впервые начнут ходить в школу, в то время как другие уже имеют некоторый опыт в движении, но после долгих летних каникул важно напомнить им о правилах дорожного движения, чтобы школьный путь был безопасным.

«Родители играют важную роль в формировании поведения детей на дорогах. Пройдите с ребенком его школьный путь и напомните важные правила, чтобы он чувствовал себя уверенно в дорожной обстановке, - сказал генеральный директор Департамента транспорта Прийт Саук. - Мы все являемся примером своим поведением, и это важно помнить».

В этом году на дорогах Эстонии уже погибло 40 человек, что на четыре больше, чем в прошлом году, и на восемь больше, чем в 2022 году.

«Печальная статистика - результат невнимательности. В начале учебного года на дорогах много новых и неопытных участников движения, чья безопасность зависит от нас. Чтобы дети могли безопасно добраться до школы и домой, водителям следует снижать скорость и быть внимательными, особенно вблизи школ», - сказала подполковник полиции PPA Сирле Лойго.

Традиционно и в этом году полиция приурочила к началу учебного года дополнительные силы как в окрестностях учебных заведений, так и на пешеходных переходах рядом с ними. Помимо правоохранителей, родители также должны вносить свой вклад в безопасный путь своих детей в школу.