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Рядом с Тянаком заметили нового штурмана. Что стало с Мартином Ярвеоя?

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Мартин Ярвеоя (слева) и Отть Тянак. Июль, ралли Латвия.
Мартин Ярвеоя (слева) и Отть Тянак. Июль, ралли Латвия. Фото: Bastien Baudin / Hyundai Motorsport GmbH / Austral

В среду эстонский гонщик Отть Тянак испытывал автомобиль Hyundai i20 Rally1 в Финляндии, и тут же возник вопрос: кто сидит на месте штурмана? Оказалось, что рядом с Тянаком вместо привычного напарника Мартина Ярвеоя сидел 29-летний штурман Якко Вийло.

В среду Тянак поделился в своих историях в Instagram фотографиями, как он прилетел на раллийные испытания на вертолете и позже вернулся обратно. На снимках было видно, что позади гонщика сидит неизвестный широкой публике штурман Якко Вийло.

Отть Тянак и Якко Вийло (сзади).
Отть Тянак и Якко Вийло (сзади). Фото: Ott Tänaku Instagram
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