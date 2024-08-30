Рядом с Тянаком заметили нового штурмана. Что стало с Мартином Ярвеоя?

В среду эстонский гонщик Отть Тянак испытывал автомобиль Hyundai i20 Rally1 в Финляндии, и тут же возник вопрос: кто сидит на месте штурмана? Оказалось, что рядом с Тянаком вместо привычного напарника Мартина Ярвеоя сидел 29-летний штурман Якко Вийло.
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В среду Тянак поделился в своих историях в Instagram фотографиями, как он прилетел на раллийные испытания на вертолете и позже вернулся обратно. На снимках было видно, что позади гонщика сидит неизвестный широкой публике штурман Якко Вийло.