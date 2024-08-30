Как сказала министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста, этот шаг приведет к экономии средств, не влияя на осмысленность правопорядка и доступность правоприменения для понимания.

«Только тексты правовых актов, опубликованные в Riigi Teataja на эстонском языке, имеют законную силу», - заявила Пакоста.

Минюст перевел на русский язык и постоянно обновляет около половины действующих законов - всего около 200. До сих пор на обновление переводов тратилось 12 900 евро в год.

Уже переведенные на русский язык законы будут по-прежнему доступны на портале Jurist aitab («Юрист помогает») в Riigi Teataja, но их уже не будут обновлять.

В Riigi Teataja также публикуются переводы законов на английский язык и их продолжат своевременно обновлять. Целью переводов на английский язык является распространение их за пределами Эстонии для поддержки международного общения с нашими партнерами и иностранными инвесторами.