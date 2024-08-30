Всем иностранным гражданам при въезде в Россию откатают пальцы

Пока переход границы в сторону России происходит в ручном режиме, однако сегодня правительство РФ выпустило постановление, согласно которому стартует эксперимент по сдаче иностранцами, а также лицами без гражданства биометрии при въезде в страну.

С 1 декабря собирать биометрические данные будут в «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковском» и на пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. На втором этапе, который начнется с 30 июня 2025 года - во всех пунктах пропуска на границе. То есть и на границе Эстонии с Россией в том числе.