В июне Харьюский уездный суд отклонил иск Олега Беседина против Propastop и Delfi. Беседин требовал опровержения информации, опубликованной в статьях, которые назвали его группы в Facebook прокремлевскими и призвали их закрыть, сообщает Propastop.
Олег Беседин проиграл суд против Propastop и Delfi
В 2022 году медиа предприниматель Олег Беседин подал в суд с требованием, чтобы Propastop и журналист Delfi Туули Йыэсаар, которая распространила эту информацию, опровергли ложные факты и оценочные суждения.
Суть дела
13 марта 2022 года, через две недели после полномасштабного вторжения России в Украину, Propastop опубликовал статью под названием «Большой обзор. Прокремлевские группы в эстонском Facebook».
В статье среди первых и наиболее влиятельных групп были названы группы, управляемые Олегом Бесединым: «Беседин - медиа предприниматель, упомянутый в ежегоднике полиции безопасности КаПо, связанный с провокациями пропагандистского характера в Эстонии».
14 марта 2022 года журналистка Туули Йыэсаар опубликовала статью в Delfi под заголовком «Русскоязычные жители Эстонии находятся под влиянием прокремлевских социальных медиа».
В статье, основанной на информации Propastop, вступление гласило: «Крупнейшая прокремлевская группа в Facebook в Эстонии носит безобидное название „Таллиннцы“, но ее содержанием уже много лет управляет Олег Беседин, на которого неоднократно обращало внимание в своих ежегодниках КаПо. Блог Propastop перечислил около двух десятков групп, распространяющих российскую пропаганду».
Беседин обратился в суд для защиты своей репутации
В иске, поданном в Харьюский уездный суд, Беседин пояснил, что в обеих статьях опубликованы ложные фактические утверждения и необоснованные оценочные суждения, «которые порочат репутацию истца и репутацию управляемых им порталов в Facebook».
Иск был направлен против Propastop, Delfi и журналистки Туули Йыэсаар. Беседин требовал от Propastop и Delfi опровержения ложных утверждений.
«У среднего читателя может сложиться впечатление, что деятельность истца связана с преступной деятельностью и противоречит закону и интересам членов группы. Также может показаться, что истец способствует войне и оправдывает агрессию России против Украины», - пояснил он свою позицию.
На судебном заседании 3 апреля 2024 соучредитель Propastop Андрес Лембер пояснил, что утверждения, представленные Propastop и опровергнуть которые требует истец, не касаются истца ни прямо, ни косвенно.
Лембер отметил, что Беседин как истец не доказал в своем иске ложность какого-либо утверждения, сделанного Propastop, которое могло бы быть связано с нарушением его прав. «Кроме того, требование является необоснованным, поскольку в статье не содержится ни одного ложного фактического утверждения об истце», - подтвердил Лембер в суде.
Решение суда
Судья Харьюского уездного суда Сийри Мальмберг в своем решении от 19 июня 2024 года, основываясь на Законе об обязательственном праве, подтвердила, что можно требовать опровержения только тех ложных данных, которые нарушают субъективные права лица. Лицо не имеет права требовать опровержения любых ложных утверждений, которые были опубликованы.
На основании этого судья Харьюского уездного суда Сийри Мальмберг решила оставить иск Беседина без удовлетворения, а также обязала его покрыть судебные издержки. Поскольку срок обжалования решения суда уже истек, а Олег Беседин не подал апелляцию, решение вступило в законную силу.