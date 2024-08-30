Олег Беседин проиграл суд против Propastop и Delfi

В 2022 году медиа предприниматель Олег Беседин подал в суд с требованием, чтобы Propastop и журналист Delfi Туули Йыэсаар, которая распространила эту информацию, опровергли ложные факты и оценочные суждения.

Суть дела

13 марта 2022 года, через две недели после полномасштабного вторжения России в Украину, Propastop опубликовал статью под названием «Большой обзор. Прокремлевские группы в эстонском Facebook».

В статье среди первых и наиболее влиятельных групп были названы группы, управляемые Олегом Бесединым: «Беседин - медиа предприниматель, упомянутый в ежегоднике полиции безопасности КаПо, связанный с провокациями пропагандистского характера в Эстонии».

14 марта 2022 года журналистка Туули Йыэсаар опубликовала статью в Delfi под заголовком «Русскоязычные жители Эстонии находятся под влиянием прокремлевских социальных медиа».

В статье, основанной на информации Propastop, вступление гласило: «Крупнейшая прокремлевская группа в Facebook в Эстонии носит безобидное название „Таллиннцы“, но ее содержанием уже много лет управляет Олег Беседин, на которого неоднократно обращало внимание в своих ежегодниках КаПо. Блог Propastop перечислил около двух десятков групп, распространяющих российскую пропаганду».

Беседин обратился в суд для защиты своей репутации

В иске, поданном в Харьюский уездный суд, Беседин пояснил, что в обеих статьях опубликованы ложные фактические утверждения и необоснованные оценочные суждения, «которые порочат репутацию истца и репутацию управляемых им порталов в Facebook».