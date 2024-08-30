Инфляция в еврозоне резко снизилась. Эстония отличилась снова

Инфляция в еврозоне упала в августе до самого низкого уровня с середины 2021 года, что усилило аргументы в пользу того, что Европейский центральный банк вновь снизит процентные ставки на заседании Управляющего совета, которое состоится менее чем через две недели. Еще в июле инфляция в еврозоне составляла 2,6%.

Если рассматривать основные компоненты инфляции в еврозоне, то услуги в августе выросли на 4,2 процента в годовом исчислении (4,0 процента в июле), за ними следуют продукты питания, алкоголь и табак - 2,4 процента (2,3 процента в июле). Промышленные товары подорожали на 0,4 процента (0,7 процента в июле), а энергоносители подешевели на три процента по сравнению с ростом на 1,2 процента в июле.

В августе быстрее всего цены росли в Бельгии - на 4,5%. Цены выросли на 3,4% в Эстонии и на 3,3% в Нидерландах. В июле Эстония разделила второе и третье места в гармонизированном индексе потребительских цен (HICP) с Нидерландами. Цены выросли на 3,5 % в обеих странах и на целых 5,5% в занявшей первую строчку Бельгии.

Потребительские цены в августе выросли на 0,9% в Латвии и всего на 0,7% в Литве. Рост цен в Литве был самым низким в еврозоне. В Финляндии цены выросли на 1,1%.