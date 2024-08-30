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Осиновский: Юлианна Юрченко среди центристов была одной из самых умных

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Евгений Осиновский.
Евгений Осиновский. Фото: Eero Vabamägi

В программе Hommikuraadio («Утреннее радио») на радио Kuku Евгений Осиновский рассказал о кадровой политике социал-демократов и поисках старейшины Ласнамяэ.

Перевод: Сергей Светлов

Первой темой обсуждали нового старейшину Ласнамяэ, которой стала Юлианна Юрченко, недавно вышедшая из Центристской партии и присоединившаяся к социал-демократам. Осиновский сказал, что раньше он работал с Юрченко и поддерживал с ней отношения.

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