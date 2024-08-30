Осиновский: Юлианна Юрченко среди центристов была одной из самых умных

Первой темой обсуждали нового старейшину Ласнамяэ, которой стала Юлианна Юрченко, недавно вышедшая из Центристской партии и присоединившаяся к социал-демократам. Осиновский сказал, что раньше он работал с Юрченко и поддерживал с ней отношения.