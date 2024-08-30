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Третья ракетка мира Карлос Алькарас сенсационно вылетел с US Open

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Карлос Алькарас.
Карлос Алькарас. Фото: Geoff Burke

Испанский теннисист, занимающий третью строчку мирового рейтинга, сенсационно проиграл нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу (ATP 74).

Тем самым знаменитый теннисист не прошел в третий тур соревнований Большого шлема: он потерпел поражение в трех партиях за два часа и одну минуту.

Карлос Алькарас (Испания, 3) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 1:6, 5:7, 4:6

Эксперты отмечают, что это поражение скорее всего станет главной сенсацией US Open 2024. Алькарас проиграл впервые после двух побед.

В третьем туре Ван де Зандсхулпа сыграет с британцем Джеком Дрейпером (ATP 25).

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