Очереди из машин скорой помощи перед дверями больницы привели к началу процедуры госнадзора

Производства были начаты в отношении Таллиннской скорой помощи, Ляэне- и Ида-Таллиннской больниц и Северо-Эстонской региональной больницы. В рамках этого выяснится, что было предпринято для того, чтобы время ожидания пациентов оставалось в пределах допустимого.

Глава отдела услуг здравоохранения Департамента здоровья Кюлли Фридеманн пояснила, что в соответствии с постановлением, службы скорой помощи и больницы обязаны незамедлительно, но не позднее чем через час, уведомить Департамент здоровья о сбое в предоставлении жизненно важных услуг.

«Однако Таллиннская скорая помощь в этом году не сообщала об угрозе прекращения жизненно важных услуг, хотя неоднократно информировала о возникающих у отделений неотложной помощи очередях, вызванных тем, что бригады скорой помощи вынуждены ждать приема пациентов у больниц», - сказала она.

По словам Фридеманн, в таких случаях Департамент здоровья всегда сотрудничает с Таллиннской скорой помощью и больницами, чтобы найти решения для смягчения ситуации. «Сотрудничество между больницами, безусловно, важно для предотвращения очередей, но до сих пор не было таких ситуаций, которые создавали бы угрозу прекращения жизненно важных услуг», - уточнила она.

По ее словам, начатые производства должны показать, как выполняются требования постановления, какие действия были предприняты в конкретном случае, и затем Департамент здоровья сможет проанализировать общую картину, чтобы определить, нужны ли изменения для улучшения ситуации.

13 августа, начиная с полудня и до позднего вечера, работа скорой помощи в Таллинне была серьезно затруднена, так как возможности PERH принимать пациентов от скорой помощи резко сократились. По словам руководителя отделения неотложной помощи, кризисную ситуацию вызвало почти одновременное прибытие большого количества пациентов в тяжелом состоянии.

Очередь вновь образовалась в этот четверг, но на этот раз бригады скорой помощи в час пик были вынуждены ждать два часа.

В то же время как руководитель Таллиннской скорой помощи, так и руководитель отделения неотложной помощи PERH и Департамент здоровья отметили, что очереди возникают еженедельно.