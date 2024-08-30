Грядет дефицит: Эстония столкнется с нехваткой учителей математики в ближайшее десятилетие

По словам эксперта Центра мониторинга развития Энели Киндсико, в период с 2005 по 2023 год в Эстонии были подготовлены более 600 учителей математики, 64% из которых в настоящее время работают по специальности. Однако этих темпов будет недостаточно, чтобы сменить выходящих на пенсию педагогов. «Темп прироста учителей математики почти в два раза ниже необходимого. К сожалению, мы должны также учитывать более высокий, чем в среднем, уровень ухода из профессии молодых учителей математики, на который влияют альтернативный выбор рабочего места и более высокие заработные платы, а также большая нагрузка на учителей», - пояснила Киндсико.

В кратком отчете Центр мониторинга развития указывает на то, что в 2023/2024 учебном году в Эстонии работали 3289 учителей математики, и что наиболее острая потребность в новом поколении учителей наблюдается в 7–12 классах, где каждый третий учитель старше 60 лет. По уездам наибольшая потребность в смене учителей математики наблюдается в Ляэнемаа и Рапламаа, где соответственно 46% и 42% учителей математики старше 60 лет.

Анализ Центра мониторинга развития указывает на то, что проблемой является также уход молодых учителей математики из школ. Например, в 2021/2022 учебном году из профессии ушли 244 учителя математики, из которых 46% были моложе 40 лет.