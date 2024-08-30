В Эстонии треть учителей математики старше 60 лет, и в ближайшие десять лет стране потребуется около 600 новых педагогов, особенно в Ляэнемаа и Рапламаа, чтобы заменить выходящих на пенсию специалистов. Однако нынешних выпускников почти вдвое меньше, чем необходимо.
Грядет дефицит: Эстония столкнется с нехваткой учителей математики в ближайшее десятилетие
По словам эксперта Центра мониторинга развития Энели Киндсико, в период с 2005 по 2023 год в Эстонии были подготовлены более 600 учителей математики, 64% из которых в настоящее время работают по специальности. Однако этих темпов будет недостаточно, чтобы сменить выходящих на пенсию педагогов. «Темп прироста учителей математики почти в два раза ниже необходимого. К сожалению, мы должны также учитывать более высокий, чем в среднем, уровень ухода из профессии молодых учителей математики, на который влияют альтернативный выбор рабочего места и более высокие заработные платы, а также большая нагрузка на учителей», - пояснила Киндсико.
В кратком отчете Центр мониторинга развития указывает на то, что в 2023/2024 учебном году в Эстонии работали 3289 учителей математики, и что наиболее острая потребность в новом поколении учителей наблюдается в 7–12 классах, где каждый третий учитель старше 60 лет. По уездам наибольшая потребность в смене учителей математики наблюдается в Ляэнемаа и Рапламаа, где соответственно 46% и 42% учителей математики старше 60 лет.
Анализ Центра мониторинга развития указывает на то, что проблемой является также уход молодых учителей математики из школ. Например, в 2021/2022 учебном году из профессии ушли 244 учителя математики, из которых 46% были моложе 40 лет.
Самые высокооплачиваемые альтернативные варианты работы для учителей математики находятся в Тарту и Таллинне. Например, учитель математики с профильным образованием зарабатывает в Тартумаа на 419 евро, или на 16% меньше, чем его однокурсник, не работающий учителем. В Харьюмаа разница составляет 374 евро, или 13%, а в остальной части Эстонии - 255 евро, или десять процентов.
Киндсико подчеркнула, что одного повышения заработной платы будет недостаточно для решения проблемы нехватки учителей математики, поскольку серьезной проблемой является большой объем работы педагогов. Эта проблема существует и в других странах, где для привлечения и удержания учителей в школах применяются различные программы.
«Например, в Англии и США более высокие заработные платы получают начинающие учителя математики и физики, а также педагоги, которые пришли работать в школы с более низким социально-экономическим положением и большим количеством детей с особыми образовательными потребностями», - добавила Киндиско отметив, что преподавание математики в небольших группах и обмен квалифицированными и успешными учителями между школами также показали хорошие результаты.
«Однако самым быстрым решением для небольших школ может стать организация обучения в рамках микростепеней для учителей-предметников с неполной рабочей нагрузкой, в ходе которого учитель другого предмета приобретает компетенции учителя математики», - перечислила Киндсико используемые в других странах методы.
Краткий отчет «Потребность в новом поколении учителей математики и рабочие альтернативы» является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития «Будущее нового поколения учителей», цель которого - разработать сценарии спроса на учителей и формирования их нового поколения до 2040 года исходя из локальных и глобальных трендов.
Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.