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Вернувшийся с фронта российский солдат убил молодую женщину и ее маленькую дочь в Пермском крае

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Российские солдаты летом этого года в районе Авдеевки в Украине. Фото не связано с данным инцидентом.
Российские солдаты летом этого года в районе Авдеевки в Украине. Фото не связано с данным инцидентом. Фото: IMAGO/Stanislav Krasilnikov

В городе Чусовой Пермского края найдены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила Meduza со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об «убийстве двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

Подозреваемого ищут. Подробности о нем в пресс-релизе СК не приводятся.

Местное издание 59.ru пишет, что ранее в телеграм-каналах опубликовали ориентировку о поиске подозреваемого в убийстве женщины и ребенка. Согласно документу, в убийстве подозревают Артема Бучина.

В феврале 2023 года Бучина приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его признали виновным в изнасиловании и убийстве 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной. Ее тело нашли на окраине города Чусовой. Следствие сообщало, что Бучин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил пьяную девушку, завел ее в безлюдное место и изнасиловал. После этого мужчина взял камень и нанес им множественные удары по голове девушки.

В августе того же года Бучин ушел на войну в Украине. В ноябре он вернулся в Чусовой, получив ранение. Он также получил помилование, утверждала его мать и подтверждал источник 59.ru в правоохранительных органах. «По действующим правилам, в случаях, если участники совершили на СВО героический подвиг или получили серьезное ранение, они имеют право быть отправлены домой и быть помилованы», - говорил собеседник издания.

По информации Properm.ru, Бучин жил с убитой девушкой, но не был отцом ее ребенка.

По словам родственницы погибшей, Бучин и убитая девушка были ранее женаты, но затем развелись. У них есть общий ребенок - трехлетний мальчик. 2 сентября они планировали подать заявление в ЗАГС и снова пожениться. «Она мне говорила, что сейчас у них все хорошо, и они даже хотят в понедельник опять пойти в ЗАГС и подать заявление. Она верила в невиновность мужа, в то, что он не убивал ту медсестру», - рассказала родственница.

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