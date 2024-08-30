Вернувшийся с фронта российский солдат убил молодую женщину и ее маленькую дочь в Пермском крае

В Пермском крае «герой СВО» убил свою девушку и ее дочь 29 августа в одном из домов города Чусовой нашли два тела со следами насильственной смерти — 27-летней Екатерины Серебрянниковой и ее семилетней дочери. Главный подозреваемый — вагнеровец Артём Бучин, осужденный за убийство… pic.twitter.com/9vCGvK14Ib

По словам родственницы погибшей, Бучин и убитая девушка были ранее женаты, но затем развелись. У них есть общий ребенок - трехлетний мальчик. 2 сентября они планировали подать заявление в ЗАГС и снова пожениться. «Она мне говорила, что сейчас у них все хорошо, и они даже хотят в понедельник опять пойти в ЗАГС и подать заявление. Она верила в невиновность мужа, в то, что он не убивал ту медсестру», - рассказала родственница.