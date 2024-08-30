Известная теннисистка рассказала, что спортсменам приходится выслушивать после соревнований

мира, когда проигрывают аутсайдеру.

Гарсия потерпела неожиданное поражение в первом раунде последнего турнира Большого шлема в году, проиграв 1:6, 4:6 мексиканке Ренате Сарасуа (WTA 92). В итоге почта и мессенджеры француженки оказались завалены сотнями злобных сообщений.

Среди них были, например, такие: «Тебе бы стоило подумать о самоубийстве». «Клоуны должны быть в цирке». «Надеюсь, твоя мать скоро умрет». «Ты кусок дерьма».

«Может быть, вы думаете, что нас это не задевает. Но это не так. Мы – люди. И иногда, когда мы получаем эти сообщения, мы уже эмоционально разрушены после тяжелого поражения. И они могут быть разрушительными. Многие до меня поднимали эту тему. И все равно никакого прогресса не произошло», - написала теннисистка в соцсети X.

Она также выразила беспокойство и о молодых спортсменах.

«Меня очень беспокоит, когда я думаю о молодых игроках, которым предстоит пройти через это. Люди, которые еще не до конца сформировались и которые действительно могут пострадать от этой ненависти».

К сожалению, такой агрессии почти невозможно воспрепятствовать. Например, люди делают ставки и когда теряют деньги, приходят в ярость, вымещая свое негодование на спортсмене.

«Платформы социальных сетей не препятствуют этому, несмотря на то, что ИИ находится на очень высоком уровне. Турниры и спорт продолжают сотрудничать с букмекерскими компаниями, которые привлекают новых людей к нездоровому беттингу. Времена, когда сигаретные бренды спонсировали спорт, давно прошли. И все же мы продвигаем букмекерские компании, которые активно разрушают жизнь некоторых людей. Не поймите меня неправильно, я не говорю, что их нужно запретить, ведь люди вольны делать со своими деньгами все, что хотят. Но, возможно, нам не стоит их рекламировать. Кроме того, если кто-то решит сказать мне такие вещи публично, у него могут возникнуть юридические проблемы. Так почему же в Интернете мы вольны делать что угодно? Не стоит ли нам пересмотреть анонимность в Интернете?» - пишет Гарсия.

Теннисистку поддержали многие знаменитые спортсмены. Так, первая ракетка мира среди женщин Ига Свентек написала: «Спасибо за то, что ты об этом заговорила».

Также выступили американские игроки Мэдисон Киз и Джессика Пегула. «Постоянные угрозы смертью и угрозы в адрес семей теперь нормальны. Неважно, проиграл ты матч или выиграл».