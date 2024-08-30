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АНАЛИЗ Премьер пытается умерить накал перепалки между минфином и соцдемами по поводу налога на фонд зарплаты

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Соцдемы во главе с Лаури Ляэнеметсом (слева) и Юрген Лиги до сих пор спорят о том, каким окажется название того налога, который на самом деле надо бы начать собирать.
Соцдемы во главе с Лаури Ляэнеметсом (слева) и Юрген Лиги до сих пор спорят о том, каким окажется название того налога, который на самом деле надо бы начать собирать. Фото: Madis Veltman

Работа нового правительства пока шла относительно гладко, за исключением одного обстоятельства, касающегося публичных пререканий министра финансов Юргена Лиги (Партия реформ) и председателя Социал-Демократической партии Лаури Ляэнеметса. Предмет спора – предложенный Лиги налог на фонд заработной платы (его нет в коалиционном договоре), который социал-демократы тут же отвергли.

Перевод: Александр Шкут

Ляэнеметс, вернувшийся из отпуска в начале недели, подлил масла в огонь в своей привычной откровенной манере. В последние несколько дней это выражалось в словесном пинг-понге между Ляэнеметсом и Лиги, когда соцдемы пообещали, что, если Лиги выдвинет новые налоговые идеи, которых нет в коалиционном договоре, они также выдвинут новые идеи по налогообложению, которых нет в коалиционном договоре. На что Лиги в свою очередь прокомментировал, также со свойственной ему откровенностью, следующим образом: «Ляанеметсу не следует так много болтать».

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