АНАЛИЗ Премьер пытается умерить накал перепалки между минфином и соцдемами по поводу налога на фонд зарплаты

Ляэнеметс, вернувшийся из отпуска в начале недели, подлил масла в огонь в своей привычной откровенной манере. В последние несколько дней это выражалось в словесном пинг-понге между Ляэнеметсом и Лиги, когда соцдемы пообещали, что, если Лиги выдвинет новые налоговые идеи, которых нет в коалиционном договоре, они также выдвинут новые идеи по налогообложению, которых нет в коалиционном договоре. На что Лиги в свою очередь прокомментировал, также со свойственной ему откровенностью, следующим образом: «Ляанеметсу не следует так много болтать».