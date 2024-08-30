28 августа около десяти часов вечера наблюдательные люди заметили в небе над Кадриоргом неизвестный красный объект.
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Видео читателя ⟩ В ночном небе над Таллинном замечен неизвестный красный объект: действительно ли это НЛО?
В редакцию Postimees поступили фотографии и видео расположенного высоко в небе красного объекта, который был очень похож на ярко-красную звезду.
«Размеры объекта были точно такими же, как и звезды рядом с ним. Он был под Большой Медведицей», - объясняет человек, видевший это.