Видео читателя В ночном небе над Таллинном замечен неизвестный красный объект: действительно ли это НЛО?

В редакцию Postimees поступили фотографии и видео расположенного высоко в небе красного объекта, который был очень похож на ярко-красную звезду.

«Размеры объекта были точно такими же, как и звезды рядом с ним. Он был под Большой Медведицей», - объясняет человек, видевший это.