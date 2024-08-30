Работа больницы восстановлена после взрыва контейнера с химикатами

Главный врач больницы Кристо Эриксон уточнил, что взрыв случился в крыле, где не хранят тела, направленные на вскрытие, и сами вскрытия не проводятся. Он также заверил, что утечка химикатов не повлияет на результаты вскрытий.

К счастью, никто из сотрудников и пациентов не пострадал. «Оперативный штаб больницы выражает благодарность всем сотрудникам, которые оперативно и профессионально справились с кризисной ситуацией, а также спасательной службе за отличное сотрудничество», - отметил председатель правления PERH Агрис Пеэду.

Больница уже связалась с пациентами, чьи приемы были отменены из-за инцидента в четверг, и согласовала новое время визита.

После взрыва в Северо-Таллиннской региональной больнице (PERH) спасатели завершают последние работы, и больница вернулась к обычному режиму.

В четверг утром в медицинском кампусе Mustamäe на подвальном этаже произошел взрыв контейнера для отходов, что вызвало утечку химикатов. Эти химикаты использовались для медицинских процедур.

Утечка была оперативно локализована, и после нескольких часов работы с абсорбентом и откачкой химикатов, ее удалось ограничить помещением, где взорвался контейнер.